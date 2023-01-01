Биография

Борислав Брондуков – актер, ставший первым обладателем Государственной премии Украины имени Александра Довженко. Получил звание народного артиста УССР. Годы жизни: 1938 – 2004. Родился в Украине в семье с русскими и польскими корнями. В детстве и не думал об актерской профессии. Окончив строительный техникум, стал работать по специальности. Со временем перешел работать на завод, для работников которого функционировал драматический кружок. Именно там начался артистический путь Брондукова. Мужчина решил кардинально изменить свою жизнь и поступить в Киевский институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого. Приемная комиссия чуть было не отказала ему из-за непрезентабельной внешности. За абитуриента вступился ректор, восхищенный игрой артиста во время заводского спектакля, на котором ему довелось присутствовать. Актер был дважды женат, вторая супруга родила ему двоих сыновей. Первую роль Борислав Брондуков исполнил в драматическом кино о шахтерах «Цветок на камне». За ней сразу последовали десятки других. «Я служу на границе», «Крупный разговор» – фильмы Борислава Брондукова, в которых он сыграл главные роли. Но не они принесли актеру славу, а отлично сыгранные второстепенные персонажи с яркими характерами.