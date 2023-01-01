Мудромер
Wink
Сериалы
Мудромер

Мудромер (сериал, 1988) смотреть онлайн

8.41988, Мудромер 1 сезон
Комедии18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Изобретатель Николай Мурашко сконструировал прибор, измеряющий степень человеческого интеллекта, и называет его «дуромер». На талантливого человека прибор реагирует арией князя Игоря, на гения - музыкой Глинки «Славься», на дурака - полонезом Огинского, и так далее. В «Министерстве согласования», куда обращается изобретатель, ему первым делом советуют изменить название прибора на «мудромер»...

Все сезоны сериала Мудромер смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
СССР
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мудромер»

Всё