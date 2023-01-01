Биография

Владимир Конкин – актер, писатель, режиссер. Год рождения – 1951. Кавалер ордена Дружбы, носит звание заслуженного артиста двух стран. За время актерской карьеры получил государственную премию Украины и несколько премий от общественных организаций. По окончании Саратовского театрального училища в 1972 году был распределен в Харьков, где попал в Театр юного зрителя. Выхлопотал перевод в Москву, затем – на студию Довженко в Киев. Сыгранная Конкиным роль Павла Корчагина принесла молодому актеру оглушительную популярность. На волне первого успеха Конкин получил множество предложений и с успехом сыграл разноплановые роли в картинах Кончаловского, Калатозишвили, Леонида Быкова. В начале карьеры женился. Этот брак – единственный в жизни актера. У него двое детей. Триумфальной стала роль в фильме «Место встречи изменить нельзя». В сериале Конкин играл участника войны Владимира Шарапова. Картина получила неоднозначные оценки критиков и авторов сюжета, однако массового зрителя фильм восхитил. За роль Шарапова Конкин получил специальную премию МВД России. В последние годы актер занят литературным творчеством и не участвует в кинематографических проектах.