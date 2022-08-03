Аленький цветочек (фильм, 1952) смотреть онлайн

Аленький цветочек
9.41952, Аленький цветочек
Мультфильм, Советские мультфильмы39 мин6+
О фильме

Купец Степан Емельянович возвращается домой из дальнего плавания и привозит одной из своих дочерей аленький цветочек. Вот только цена подарка слишком высока: взамен сорванного цветка одна из девушек должна отправиться на остров к чудовищу...

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb

