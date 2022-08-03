Аленький цветочек (фильм, 1952) смотреть онлайн
9.41952, Аленький цветочек
Мультфильм, Советские мультфильмы39 мин6+
О фильме
Купец Степан Емельянович возвращается домой из дальнего плавания и привозит одной из своих дочерей аленький цветочек. Вот только цена подарка слишком высока: взамен сорванного цветка одна из девушек должна отправиться на остров к чудовищу...
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
КачествоFull HD
Время39 мин / 00:39
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb
- НБАктёр
Николай
Боголюбов
- ВГАктёр
Владимир
Грибков
- ОЧАктриса
Ольга
Чепурова
- МБАктриса
Мария
Барабанова
- НКАктриса
Нина
Крачковская
- АКАктёр
Алексей
Консовский
- ЮБАктёр
Юльен
Балмусов
- ИМАктриса
Ирина
Маликова
- ЮПАктриса
Юлия
Парнес
- Актёр
Владимир
Конкин
- ГГСценарист
Георгий
Гребнер
- ЛШХудожник
Леонид
Шварцман
- АВХудожник
Александр
Винокуров
- БЧХудожник
Борис
Чани
- ФХХудожник
Фёдор
Хитрук
- РКХудожник
Роман
Качанов
- ВКХудожник
Вячеслав
Котёночкин
- БДХудожник
Борис
Дёжкин
- ВДХудожник
Вадим
Долгих
- ГФХудожник
Геннадий
Филиппов
- БМХудожник
Борис
Меерович
- РДХудожник
Роман
Давыдов
- ТФХудожница
Татьяна
Федорова
- ЛКМонтажёр
Лидия
Кякшт
- МДОператор
Михаил
Друян
- НБКомпозитор
Николай
Будашкин