Биография

Фёдор Хитрук – режиссер, сценарист, художник-мультипликатор. В течение 25 лет был педагогом на курсах художников-мультипликаторов при киностудии «Союзмультфильм». Переводил иностранные публикации об анимации. Является одним из основателей мультипликационной студии «Шар». Будущий режиссер и создатель мультипликационных фильмов родился в Твери в 1917 г. В 1924 г. семья обосновалась в Москве. С 1931 г. им пришлось переехать в Штутгарт, так как отца отправили в Германию с целью осуществления закупки оборудования. Здесь юноша в течение 3 лет посещал ремесленное училище. После возвращения на Родину он поступил в художественный техникум ОГИЗа, а затем обучался в Институте повышения квалификации художников-графиков. Мультипликационными фильмами Федор Хитрук заинтересовался после знакомства с творчеством У. Диснея. В 1937 г. молодой и талантливый художник начал делать первые шаги в мультипликации, работая на студии «Союзмультфильм». В 1941 г. из-за начала войны он на некоторое время оставил профессию, но в 1948 г. вновь вернулся на киностудию, где проработал до 1983 г. Как аниматор, он участвовал в создании более 200 мультфильмов. В режиссерской роли Федор Хитрук дебютировал, работая над анимационным фильмом «История одного преступления» в 1962 г. Затем он подарил зрителям такие известные мультфильмы, как «Каникулы Бонифация», «Винни Пух», «Дарю тебе звезду».