Борис Дёжкин

Биография

Борис Дежкин – режиссер отечественных мультипликационных фильмов, родился 6 августа 1914 г. Благодаря своему вкладу в развитие отечественных мультфильмов, был удостоен многочисленных премий. Будущий режиссер родился в семье рабочих, но творческое начало не давало покоя юноше, и вскоре после переезда семьи Бориса в Москву, молодой человек решил посвятить свою жизнь любимому делу. В 1934 году, после окончания курсов при Доме печати, начал работать мастерской экспериментальной мультипликации, под руководством Смирнова. Эта мастерская, в последствии, стала всемирно известной студией «Союзмультфильм». Путь режиссера не был легким. В связи с многочисленными политическими ограничениями, Дежкин долгое время был не востребован в российской киноиндустрии. В результате многих перенесенных нервных потрясений, под давлением общества, режиссер скончался в раннем возрасте. Дата смерти – 13 марта 1992 г. Мультипликационные фильмы Бориса Дежкина отличались политическим подтекстом и сатирическим взглядом на окружающую композитора действительность. Среди самых известных м/ф можно выделить «Приходи на каток», «Матч-реванш», «Метеор на ринге» и др.