Где я его видел? (фильм, 1965) смотреть онлайн бесплатно
9.01965, Где я его видел?
Мультфильм, Короткометражка9 мин6+
О фильме
В клуб веселых человечков приходит Обещалкин. он просит принять его в клуб и обещает приготовить концертный номер для выступления. Все свои обещания он не выполняет и едва не срывает концерт. Концерт все же состоялся и на нем человечки высмеяли Обещалкина.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм, Короткометражка
КачествоSD
Время9 мин / 00:09
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.1 IMDb