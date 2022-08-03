Где я его видел?
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Где я его видел?

Где я его видел? (фильм, 1965) смотреть онлайн бесплатно

9.01965, Где я его видел?
Мультфильм, Короткометражка9 мин6+

О фильме

В клуб веселых человечков приходит Обещалкин. он просит принять его в клуб и обещает приготовить концертный номер для выступления. Все свои обещания он не выполняет и едва не срывает концерт. Концерт все же состоялся и на нем человечки высмеяли Обещалкина.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм, Короткометражка
Качество
SD
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.1 IMDb