В клуб веселых человечков приходит Обещалкин. он просит принять его в клуб и обещает приготовить концертный номер для выступления. Все свои обещания он не выполняет и едва не срывает концерт. Концерт все же состоялся и на нем человечки высмеяли Обещалкина.

