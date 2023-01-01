Биография

Валентина Сперантова — советская актриса театра и кино, артистка озвучивания. Артистка родилась в 1904 году в подмосковном городе Зарайске. С юности увлекалась драматическим искусством, хотя первое высшее образование получила в художественном вузе. Но увлекшись самодеятельным театром, позднее закончила ГИТИС. После окончания играла в театрах роли травести вплоть до 50 лет. До войны сотрудничала с московским ТЮЗом, во время войны была во фронтовой артистической бригаде. Фильмы Валентины Сперантовой стали выходить с 1953 года. Вся страна узнала и полюбила ее роли уже после 50 лет, например, роль бабушки из «Алеши Птицына», уборщицы тети Глаши в многосерийном фильме «Большая перемена». С ТЮЗом Валентина Сперантова сотрудничала до конца жизни. Однажды, когда актрисе было немного за 30, на ее спектакле побывал Бернард Шоу. Драматург был так глубоко поражен тем, что роль озорного мальчишки для него только что исполняла актриса зрелого возраста, что преклонил перед Сперантовой колено. Роли Валентины Сперантовой принесли ей всесоюзную славу и звание народной артистки СССР.