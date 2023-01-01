Мировой парень (фильм, 1971) смотреть онлайн бесплатно
9.01971, Мировой парень
Боевики, Триллеры75 мин12+
Сюжет
Советскому инженеру Виктору Логинову, приехавшему в одну из стран Востока в качестве технического представителя Минского автозавода, из-за болезни профессионального гонщика пришлось принять участие в международном авторалли. Среди опытных асов из других стран Виктор был новичком. Многие представители зарубежных фирм заинтересованы в том, чтобы он проиграл в труднейшей борьбе. Это дало бы повод закрыть новой советской машине путь на мировой рынок. Но мужество, взаимовыручка и уверенность в себе помогают Виктору преодолеть все этапы сложнейшего пути, где опасность исходила и от природы, и от людей.
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ЮДРежиссёр
Юрий
Дубровин
- НОАктёр
Николай
Олялин
- ЛРАктриса
Любовь
Румянцева
- ЯГАктёр
Янис
Грантиньш
- ХЛАктёр
Харий
Лиепиньш
- РААктёр
Рейн
Арен
- ГТАктёр
Гурген
Тонунц
- ВСАктриса
Валентина
Сперантова
- ММАктёр
Мухтар
Маниев
- ВКАктёр
Владимир
Кулешов
- НЕАктёр
Николай
Еременко ст.
- ТНСценарист
Тихон
Непомнящий
- ВППродюсер
Виктор
Поршнев
- ВНОператор
Виталий
Николаев
- ВБКомпозитор
Вениамин
Баснер