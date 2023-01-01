Мировой парень
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Мировой парень

Мировой парень (фильм, 1971) смотреть онлайн бесплатно

9.01971, Мировой парень
Боевики, Триллеры75 мин12+

Сюжет

Советскому инженеру Виктору Логинову, приехавшему в одну из стран Востока в качестве технического представителя Минского автозавода, из-за болезни профессионального гонщика пришлось принять участие в международном авторалли. Среди опытных асов из других стран Виктор был новичком. Многие представители зарубежных фирм заинтересованы в том, чтобы он проиграл в труднейшей борьбе. Это дало бы повод закрыть новой советской машине путь на мировой рынок. Но мужество, взаимовыручка и уверенность в себе помогают Виктору преодолеть все этапы сложнейшего пути, где опасность исходила и от природы, и от людей.

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Информация

Страна
СССР
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.9 IMDb