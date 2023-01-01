WinkНиколай Еременко ст.
Николай Еременко ст.
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 17 июня 1926 г. (74 года)
- Дата смерти
- 30 июня 2000 г.
Фильмография
Актёр
- 8.1
Отступник1987, 153 минБесплатно
- 9.5
Петровка, 381980, 83 минБесплатно
- 8.7
Старые долги1980, 84 минБесплатно
- 8.8
Дебют1978, 28 минБесплатно
- 9.0
Мировой парень1971, 75 минБесплатно
- 8.5
Крушение империи1970, 93 минБесплатно
- 8.6
Счастливый человек1970, 70 минБесплатно
- 9.5
Иван Макарович1968, 80 минБесплатно
- 8.4
Музыканты одного полка1965, 80 минБесплатно
- 8.9
Москва — Генуя1964, 94 минБесплатно
- 9.3
Люди и звери1962