Крушение империи (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно
8.51970, Крушение империи
Исторический, Военный93 мин18+
О фильме
1917 год. Канун Октябрьской революции. Возвратившийся в Петербург из ссылки большевик Ваулин, несмотря на преследования полиции, включается в революционную борьбу...
СтранаСССР
ЖанрВоенный, Исторический
КачествоSD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ВКРежиссёр
Владимир
Корш-Саблин
- НКРежиссёр
Николай
Калинин
- НЕАктёр
Николай
Еременко ст.
- Актриса
Зинаида
Кириенко
- ЕСАктёр
Евгений
Самойлов
- АСАктёр
Анатолий
Соловьев
- ТКАктриса
Тамара
Коновалова
- АВАктёр
Андрей
Вертоградов
- ВБАктёр
Владимир
Белокуров
- ЛКАктёр
Леонид
Кмит
- ВТАктёр
Виктор
Тарасов
- СКАктёр
Сергей
Карнович-Валуа
- МБСценарист
Михаил
Блейман
- ИРОператор
Игорь
Ремишевский
- ВЧКомпозитор
Владимир
Чередниченко