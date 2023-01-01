WinkВладимир Корш-Саблин
Владимир Корш-Саблин
- Карьера
- Режиссёр
- Дата рождения
- 29 марта 1900 г. (74 года)
- Дата смерти
- 6 июля 1974 г.
Фильмография
Режиссёр
- 8.5
Крушение империи1970, 93 минБесплатно
- 8.9
Москва — Генуя1964, 94 минБесплатно
- 8.6
Красные листья1958, 87 минБесплатно
- 8.5
Кто смеется последним1954, 94 минБесплатно
- 9.2
Константин Заслонов1949, 74 минБесплатно
- 9.4
Моя любовь1940, 76 минБесплатно
- 8.3
Искатели счастья1936, 80 минБесплатно
- 8.3
Первый взвод1932, 83 минБесплатно