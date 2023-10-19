Кто смеется последним (фильм, 1954) смотреть онлайн бесплатно
8.51954, Кто смеется последним
Комедия94 мин18+
О фильме
Действие происходит в научно-исследовательском институте в 50-е годы. Сотрудник института Туляга рассказывает коллегам — известному ученому Черноусу и молодому научному сотруднику Вере, — что прохожий на улице принял его за полковника Подгаецкого, когда-то служившего в белой армии в Воронеже. Туляга испуган. Он просит никому об этом не говорить. Но разговор подслушивает сплетник Зелкин и передает его директору института Горлохватскому. Кроме того, он распространяет слух о том, что новая рукопись Черноуса, накануне раскритиковавшего Зелкина, получила плохие отзывы. Горлохватский — неуч, по блату попавший на должность директора, — решает использовать ситуацию в своих интересах. Но, как известно, смеется тот, кто смеется последним.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ВКРежиссёр
Владимир
Корш-Саблин
- ЛРАктёр
Леонид
Рахленко
- ГГАктёр
Глеб
Глебов
- ВВАктёр
Владимир
Владомирский
- ЛДАктриса
Лилия
Дроздова
- ИШАктёр
Иван
Шатило
- БПАктёр
Борис
Платонов
- ЗБАктриса
Зинаида
Броварская
- ЛШАктриса
Лидия
Шинко
- ЛРАктриса
Лидия
Ржецкая
- ПМАктёр
Павел
Молчанов
- ККСценарист
Кондрат
Крапива
- ЕГХудожник
Евгений
Ганкин
- АГХудожник
Армен
Григорьянц
- АГОператор
Александр
Гинцбург
- ДККомпозитор
Дмитрий
Каминский