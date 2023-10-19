Красные листья
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Красные листья

Красные листья (фильм, 1958) смотреть онлайн бесплатно

8.51958, Красные листья
Приключения, Исторический87 мин16+

О фильме

1936 год. Районы западных областей Белоруссии охвачены революционным движением за воссоединение. Молодой повстанец Сергей Метельский по заданию коммунистического подполья направляется в соседний район, чтобы предупредить крестьян о концентрации сил полиции и отмене намечающейся демонстрации...

Страна
СССР
Жанр
Исторический, Приключения
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.6 IMDb