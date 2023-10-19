Красные листья (фильм, 1958) смотреть онлайн бесплатно
8.51958, Красные листья
Приключения, Исторический87 мин16+
О фильме
1936 год. Районы западных областей Белоруссии охвачены революционным движением за воссоединение. Молодой повстанец Сергей Метельский по заданию коммунистического подполья направляется в соседний район, чтобы предупредить крестьян о концентрации сил полиции и отмене намечающейся демонстрации...
СтранаСССР
ЖанрИсторический, Приключения
КачествоFull HD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ВКРежиссёр
Владимир
Корш-Саблин
- ЭПАктёр
Эдуард
Павулс
- Актёр
Михаил
Жаров
- Актриса
Клара
Лучко
- ЕКАктёр
Евгений
Карнаухов
- ГМАктёр
Геннадий
Мичурин
- ВЧАктёр
Владимир
Чобур
- ИААктриса
Ия
Арепина
- РЯАктёр
Ростислав
Янковский
- БВАктёр
Борис
Владомирский
- ЗСАктёр
Здислав
Стомма
- АКСценарист
Алесь
Кучар
- АКСценарист
Аркадий
Кулешов
- СТПродюсер
Симион
Тульман
- ЮФОператор
Юлий
Фогельман
- НККомпозитор
Николай
Крюков