Биография

Михаил Жаров — актер кино и театра, режиссер. Герой Социалистического труда, народный артист СССР, трехкратный обладатель Сталинской премии. Родился в Москве 27 октября 1899 года. Будущий кинодеятель с детства говорил, что будет актером — мальчик разыгрывал сценки из книг и мечтал о театральной сцене. В 14 лет ему пришлось отправиться работать в типографию, а уже спустя год удача стала на сторону будущего актера — он получил должность в частном театре. В МХАТ Михаила не взяли, но Владимир Тодди поспособствовал организации первых гастролей. После них произошел дебют актера как основного персонажа в спектакле. Среди его работ стоит отметить такие киноленты, как «Гроза», «Три товарища», «Ошибка инженера Кочина» и прочие. Дебют Михаила Жарова состоялся в массовке фильма «Псковитянка» с Федором Шаляпиным в главной роли. Позже актеру стали предлагать играть интересных персонажей, а также звать в сериалы и кинофильмы.