Иван Грозный
Иван Грозный

Иван Грозный (фильм, 1944) смотреть онлайн

1944, Иван Грозный
Драма, Исторический95 мин12+

О фильме

Середина XVI века. Великий князь московский и всея Руси Иван Васильевич венчается на царство и произносит речь о необходимости защитить Россию от внутренних и внешних врагов, не желающих видеть её великой державой. Так начинается правление нового царя, которого позже станут называть Иван Грозный.

Страна
СССР
Жанр
Исторический, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.6 IMDb