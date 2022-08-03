Иван Грозный (фильм, 1944) смотреть онлайн
1944, Иван Грозный
Драма, Исторический95 мин12+
Середина XVI века. Великий князь московский и всея Руси Иван Васильевич венчается на царство и произносит речь о необходимости защитить Россию от внутренних и внешних врагов, не желающих видеть её великой державой. Так начинается правление нового царя, которого позже станут называть Иван Грозный.
СтранаСССР
ЖанрИсторический, Драма
КачествоFull HD, SD
Время95 мин / 01:35
8.1 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Сергей
Эйзенштейн
- АМАктёр
Александр
Мгебров
- Актёр
Павел
Кадочников
- Актёр
Михаил
Жаров
- МКАктёр
Михаил
Кузнецов
- МНАктёр
Михаил
Названов
- АБАктёр
Амвросий
Бучма
- СБАктриса
Серафима
Бирман
- ЛЦАктриса
Людмила
Целиковская
- НЧАктёр
Николай
Черкасов
- АААктёр
Андрей
Абрикосов
- Сценарист
Сергей
Эйзенштейн
- ЛНХудожница
Лидия
Наумова
- ИШХудожник
Иосиф
Шпинель
- СПКомпозитор
Сергей
Прокофьев