Иван Грозный (фильм, 1944) смотреть онлайн

Середина XVI века. Великий князь московский и всея Руси Иван Васильевич венчается на царство и произносит речь о необходимости защитить Россию от внутренних и внешних врагов, не желающих видеть её великой державой. Так начинается правление нового царя, которого позже станут называть Иван Грозный.

