Актёры и съёмочная группа фильма «Иван Грозный»
Актёры и съёмочная группа фильма «Иван Грозный»
Актёры
АктёрПимен
Александр Мгебров
АктёрВладимир Андреевич
Павел Кадочников
АктёрМалюта Скуратов
Михаил Жаров
АктёрФедор Басманов
Михаил Кузнецов
Актёркнязь Андрей Михайлович Курбский
Михаил Названов
АктёрАлексей Басманов
Амвросий Бучма
АктрисаЕфросинья Старицкая
Серафима Бирман
АктрисаАнастасия Романовна
Людмила Целиковская
АктёрИван Грозный
Николай Черкасов
Актёрбоярин Федор Колычев