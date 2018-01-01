Wink
Иван Грозный
Актёры и съёмочная группа фильма «Иван Грозный»

Режиссёры

Сергей Эйзенштейн

Sergei Eisenstein
Режиссёр

Актёры

Александр Мгебров

АктёрПимен
Павел Кадочников

АктёрВладимир Андреевич
Михаил Жаров

АктёрМалюта Скуратов
Михаил Кузнецов

АктёрФедор Басманов
Михаил Названов

Актёркнязь Андрей Михайлович Курбский
Амвросий Бучма

АктёрАлексей Басманов
Серафима Бирман

АктрисаЕфросинья Старицкая
Людмила Целиковская

АктрисаАнастасия Романовна
Николай Черкасов

АктёрИван Грозный
Андрей Абрикосов

Актёрбоярин Федор Колычев

Сценаристы

Сергей Эйзенштейн

Sergei Eisenstein
Сценарист

Художники

Лидия Наумова

Художница
Иосиф Шпинель

Художник

Композиторы

Сергей Прокофьев

Sergei Prokofiev
Композитор