Павел Кадочников
- Карьера
- Режиссёр, Актёр, Сценарист
- Дата рождения
- 29 июля 1915 г. (72 года)
- Дата смерти
- 2 мая 1988 г.
Биография
Павел Кадочников – актер, режиссер, театральный педагог. Годы жизни 1915 – 1988. Награжден орденами и медалями, одна из которых – Золотая звезда Героя Социалистического Труда. Получил три Государственных (тогда Сталинских) премии, звание народного артиста. Незаурядное актерское дарование юноши проявилось в период обучения искусству живописи. Актерская работа в первом (1935 год) фильме Кадочникову не понравилась. Вскоре молодого артиста пригласили в театральный техникум. Талантливого студента ценили преподаватели и девушки. Личная жизнь актера началась рано: ему было семнадцать, когда его первая жена родила сына. Еще один сын родился во втором браке. Отцу довелось хоронить своих детей: один погиб на отдыхе, другой скончался от инфаркта. Театральные роли Кадочникова восхищали и зрителей, и критиков, но в 1944-м актер принял решение посвятить себя исключительно кинематографу. Героические образы конца 40-х годов сделали актера знаменитым. Фразы полюбившихся киногероев ушли в народ, а Сталин прислал артисту благодарственное письмо. Новому взлету популярности Кадочникова помогло участие актера в фильмах Н. Михалкова и А. Кончаловского.
Фильмография
Актёр
- 9.2
Блондинка за углом1984, 78 минБесплатно
- 9.7
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры.1983
- 8.8
Карантин1983, 76 минБесплатно
- 9.5
Сильва1981, 139 минБесплатно
- 8.9
Пропавшие среди живых1981, 79 минБесплатно
- 8.4
Наше призвание1981
- 9.1
Благочестивая Марта1980
- 9.1
Прощание с Петербургом1971, 92 минБесплатно
- 9.2
Снегурочка1968, 87 минБесплатно
- 8.4
Музыканты одного полка1965, 80 минБесплатно
- 9.1
Балтийская слава1957, 88 минБесплатно
- 9.5
Медовый месяц1956, 86 минБесплатно
- 9.5
Укротительница тигров1954, 95 минБесплатно
- 9.4
Запасной игрок1954, 78 минБесплатно