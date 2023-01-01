Биография

Павел Кадочников – актер, режиссер, театральный педагог. Годы жизни 1915 – 1988. Награжден орденами и медалями, одна из которых – Золотая звезда Героя Социалистического Труда. Получил три Государственных (тогда Сталинских) премии, звание народного артиста. Незаурядное актерское дарование юноши проявилось в период обучения искусству живописи. Актерская работа в первом (1935 год) фильме Кадочникову не понравилась. Вскоре молодого артиста пригласили в театральный техникум. Талантливого студента ценили преподаватели и девушки. Личная жизнь актера началась рано: ему было семнадцать, когда его первая жена родила сына. Еще один сын родился во втором браке. Отцу довелось хоронить своих детей: один погиб на отдыхе, другой скончался от инфаркта. Театральные роли Кадочникова восхищали и зрителей, и критиков, но в 1944-м актер принял решение посвятить себя исключительно кинематографу. Героические образы конца 40-х годов сделали актера знаменитым. Фразы полюбившихся киногероев ушли в народ, а Сталин прислал артисту благодарственное письмо. Новому взлету популярности Кадочникова помогло участие актера в фильмах Н. Михалкова и А. Кончаловского.