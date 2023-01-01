Наше призвание (сериал, 1981) смотреть онлайн
8.41981, Наше призвание 1 сезон
Комедии, Мелодрамы18+
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Сюжет
Фильм основан на произведениях, биографии, письмах и воспоминаниях писателя и педагога Михаила Григорьевича Розанова (писательский псевдоним - Н.Огнев).
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Информация
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ГПРежиссёр
Геннадий
Полока
- Актёр
Павел
Кадочников
- Актёр
Василий
Мищенко
- ЕШАктриса
Елена
Шанина
- Актёр
Валерий
Золотухин
- ИНАктёр
Игорь
Наумов
- ФНАктёр
Федор
Никитин
- ЮБАктриса
Юлия
Бурыгина
- ИПАктриса
Ирина
Пескова
- ЮГАктёр
Юрий
Голубицкий
- АКАктёр
Алексей
Кожевников
- ЕМСценарист
Евгений
Митько
- ГПСценарист
Геннадий
Полока
- НОСценарист
Николай
Огнёв
- ИРОператор
Игорь
Ремишевский
- АЭКомпозитор
Андрей
Эшпай