WinkСериалыНаше призвание1-й сезон3-я серия
Наше призвание (сериал, 1981) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
8.51981, Наше призвание. Сезон 1. Серия 3
Комедия, Мелодрама18+
Сезоны и серии
О сериале
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ГПРежиссёр
Геннадий
Полока
- Актёр
Павел
Кадочников
- Актёр
Василий
Мищенко
- ЕШАктриса
Елена
Шанина
- Актёр
Валерий
Золотухин
- ИНАктёр
Игорь
Наумов
- ФНАктёр
Федор
Никитин
- ЮБАктриса
Юлия
Бурыгина
- ИПАктриса
Ирина
Пескова
- ЮГАктёр
Юрий
Голубицкий
- АКАктёр
Алексей
Кожевников
- ЕМСценарист
Евгений
Митько
- ГПСценарист
Геннадий
Полока
- НОСценарист
Николай
Огнёв
- ИРОператор
Игорь
Ремишевский
- АЭКомпозитор
Андрей
Эшпай