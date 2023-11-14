Наше призвание. Сезон 1. Серия 3
Наше призвание (сериал, 1981) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

8.51981, Наше призвание. Сезон 1. Серия 3
Комедия, Мелодрама18+

О сериале

Фильм основан на произведениях, биографии, письмах и воспоминаниях писателя и педагога Михаила Григорьевича Розанова (писательский псевдоним - Н.Огнев).

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
65 мин / 01:05

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb