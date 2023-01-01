Биография

Василий Константинович Мищенко – актер, кинопродюсер, режиссер. Родился в поселке Шолоховский (Ростовская область) 22 июля 1955 года. В 2011 году ему присвоили звание заслуженного артиста РФ и наградили орденом Дружбы за вклад в развитие искусства. Женат на Ольге Вихорковой, в браке более 40 лет. Дочь Дарья Мищенко пошла по стопам отца. Актер Василий Мищенко вырос в очень небогатой семье: мать – уборщица, папа – каменщик. Василий с детства мечтал играть в театре и кино, но родители всегда посмеивались и отговаривали его от этой затеи. В школе будущий актер не отличался хорошей учебой и примерным поведением. С трудом окончив 10 классов, Василий уехал в Краснодар, но поступить в институт культуры на специальность «режиссер» не удалось. В 18 лет он ушел в армию. По возвращению ему предложили работу в Волгограде рабочим сцены при театре. Спустя год Василий поступил в ГИТИС и выпустился в 1980 году. Первой значимой ролью актера Василия Мищенко стал фильм «Спасатель» (1980), после которого карьера пошла в гору. Он снялся в «Дежа вю» (1989), «Дураки умирают по пятницам» (1990), «Возвращение Броненосца» (1996), «Штрафбат» (2004) и многих других. С 1981 года является резидентом московского «Современника».