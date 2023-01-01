Родина ждет
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Родина ждет

Родина ждет (сериал, 2003) смотреть онлайн

8.92003, Родина ждет 1 сезон
Боевики, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Увлекательный шпионский боевик о буднях российского разведчика за рубежом. Ближний Восток. В одну из стран нефтяного бассейна под видом журналиста-международника приезжает разведчик Виктор Быстролетов. Его цель - установить контакт с бывшим террористом по имени Джавад. Вот уже несколько лет, как Джавад отошел от дел и скрылся в неизвестном направлении…

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.0 IMDb