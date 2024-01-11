Биография

Советский и российский актер Юрий Соломин запомнился зрителям ролями харизматичных и смелых персонажей. Артист демонстрировал свой многогранный талант, часто меняя амплуа. Будущий актер родился в Чите в семье музыкальных педагогов. Юноша решил связать свою жизнь с драматическим искусством, поэтому после окончания школы подал документы в Щепкинское училище. Играть в Малом театре Соломин начал еще будучи студентом. Актер на протяжении всей карьеры оставался членом труппы родного театра. Через четыре года после получения диплома Щепкинского училища Соломин вернулся в учебное заведение в качестве преподавателя. В это же время туда поступил его младший брат Виталий. На экране Юрий дебютировал сразу в главной роли в фильме «Бессонная ночь». В 1969 году к актеру пришла народная популярность после выхода картины «Адъютант его превосходительства». Среди фильмов Юрия Соломина есть такие ленты, как «Обыкновенное чудо», «ТАСС уполномочен заявить», «Софья Ковалевская» и «Летучая мышь». В последней актер сыграл вместе с братом Виталием. Личная жизнь Юрия Соломина является примером того, что настоящая любовь существует. Актер познакомился с будущей женой во время учебы в театральном училище. Супруги прожили вместе более шестидесяти лет до самой смерти Ольги Николаевны в 2019 году.