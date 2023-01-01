Музыканты одного полка (фильм, 1965) смотреть онлайн бесплатно

Северный городок молодой республики Советов покидают интервенты. Отважный подпольщик Алексей Илютинский проникает в музыкальную команду, организованную для развлечения командования белой армии и поднятия духа населения.



Новый валторнист, начисто лишенный музыкального слуха, передает красным план обороны белых и спасает большевика Макеева, бывшего председателя губисполкома, от расстрела.



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