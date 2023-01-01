Музыканты одного полка (фильм, 1965) смотреть онлайн бесплатно
8.41965, Музыканты одного полка
Комедия80 мин18+
О фильме
Северный городок молодой республики Советов покидают интервенты. Отважный подпольщик Алексей Илютинский проникает в музыкальную команду, организованную для развлечения командования белой армии и поднятия духа населения.
Новый валторнист, начисто лишенный музыкального слуха, передает красным план обороны белых и спасает большевика Макеева, бывшего председателя губисполкома, от расстрела.
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Павел
Кадочников
- ИГАктёр
Игорь
Горбачев
- АМАктёр
Александр
Мельников
- ИБАктёр
Игорь
Боголюбов
- АПАктёр
Анатолий
Подшивалов
- Актёр
Юрий
Соломин
- НЕАктёр
Николай
Еременко ст.
- Актёр
Павел
Кадочников
- Актёр
Николай
Боярский
- КААктёр
Константин
Адашевский
- ККАктёр
Константин
Кадочников
- ЛЛСценарист
Леонид
Любашевский
- ПБПродюсер
Полина
Борисова
- ГЧОператор
Геннадий
Черешко
- ВККомпозитор
Владислав
Кладницкий