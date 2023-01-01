Музыканты одного полка
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Музыканты одного полка

Музыканты одного полка (фильм, 1965) смотреть онлайн бесплатно

8.41965, Музыканты одного полка
Комедия80 мин18+

О фильме

Северный городок молодой республики Советов покидают интервенты. Отважный подпольщик Алексей Илютинский проникает в музыкальную команду, организованную для развлечения командования белой армии и поднятия духа населения.

Новый валторнист, начисто лишенный музыкального слуха, передает красным план обороны белых и спасает большевика Макеева, бывшего председателя губисполкома, от расстрела.

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Страна
СССР
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Музыканты одного полка»