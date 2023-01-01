Биография

Игорь Боголюбов – актер советского театра и кино, родился 9 октября 1930 г. (Москва, СССР). Прославился большим количеством ролей в военных и исторических фильмах. После окончания школьного обучения, актер отправился в Ленинград, где поступил в местный театральный институт. В 1954 г., после его окончания, Игорь поступил на службу в драматический театр г. Ярославля, где и проработал последующие 2 года. Далее последовали предложения о съемках, и актер начал работать на киностудии «Ленфильм». Первые же роли Игоря Боголюбава принесли ему всесоюзную известность. Во многом успех актера обусловлен творческими традициями его семьи, т. к. отцом Игоря был известный кинорежиссер Павел Боголюбов. Боголюбов скончался 4 мая 1989 г. На момент смерти ему было всего 58 лет. Первые фильмы Игоря Боголюбова были выпущены в прокат в 1955 г. В последующие годы было снято множество кинокартин разных жанров с его участием, «Кочубей» (1958), «Повесть о молодоженах» (1959), «Я шагаю по Москве» (1963), «Поезд Милосердия» (1964), «Музыканты одного полка» (1965), «Таинственный старик», «Грядущему веку», и конечно же нашумевший фильм Г. Данелии «Кин-дза-дза!» (1986 г.).