Девочка, хочешь сниматься в кино?
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Девочка, хочешь сниматься в кино?

Девочка, хочешь сниматься в кино? (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно

9.11977, Девочка, хочешь сниматься в кино?
Драма77 мин12+

О фильме

Третьекласснице предложили сниматься в кино. Она ответила отказом и очень всех этим удивила - никто не знал, что совсем недавно в автомобильной катастрофе погибла ее мать. Отец приложил все усилия для того, чтобы привести ее на студию. И, спустя некоторое время, девочка почувствовала себя настоящей актрисой...

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Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb