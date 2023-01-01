Девочка, хочешь сниматься в кино? (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно
9.11977, Девочка, хочешь сниматься в кино?
Драма77 мин12+
О фильме
Третьекласснице предложили сниматься в кино. Она ответила отказом и очень всех этим удивила - никто не знал, что совсем недавно в автомобильной катастрофе погибла ее мать. Отец приложил все усилия для того, чтобы привести ее на студию. И, спустя некоторое время, девочка почувствовала себя настоящей актрисой...
Девочка, хочешь сниматься в кино? смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb
- АБРежиссёр
Адольф
Бергункер
- МБАктриса
Марина
Бугакова
- НВАктёр
Николай
Волков мл.
- ТКАктриса
Татьяна
Кислярова
- Актриса
Ада
Роговцева
- Актёр
Валентин
Гафт
- ЛВАктриса
Любовь
Виролайнен
- ЛСАктриса
Любовь
Соколова
- МТАктриса
Марина
Трегубович
- НЧАктриса
Наталия
Четверикова
- ИБАктёр
Игорь
Боголюбов
- ЮЯСценарист
Юрий
Яковлев
- ОКОператор
Олег
Куховаренко
- ВККомпозитор
Владислав
Кладницкий