Девочка, хочешь сниматься в кино? (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно

Третьекласснице предложили сниматься в кино. Она ответила отказом и очень всех этим удивила - никто не знал, что совсем недавно в автомобильной катастрофе погибла ее мать. Отец приложил все усилия для того, чтобы привести ее на студию. И, спустя некоторое время, девочка почувствовала себя настоящей актрисой...



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