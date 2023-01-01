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Девочка, хочешь сниматься в кино?
Актёры и съёмочная группа фильма «Девочка, хочешь сниматься в кино?»

Актёры и съёмочная группа фильма «Девочка, хочешь сниматься в кино?»

Режиссёры

Адольф Бергункер

Адольф Бергункер

Режиссёр

Актёры

Марина Бугакова

Марина Бугакова

АктрисаИнга
Николай Волков мл.

Николай Волков мл.

АктёрВасилий Прокофьевич
Татьяна Кислярова

Татьяна Кислярова

АктрисаВиктория Сергеевна
Ада Роговцева

Ада Роговцева

АктрисаВера Федоровна
Валентин Гафт

Валентин Гафт

Актёррежиссер Павел
Любовь Виролайнен

Любовь Виролайнен

Актрисамама Инги
Любовь Соколова

Любовь Соколова

Актрисамать Веры
Марина Трегубович

Марина Трегубович

АктрисаЛёлька
Наталия Четверикова

Наталия Четверикова

Актрисамалярша
Игорь Боголюбов

Игорь Боголюбов

Актёрпрохожий

Сценаристы

Юрий Яковлев

Юрий Яковлев

Сценарист

Операторы

Олег Куховаренко

Олег Куховаренко

Оператор

Композиторы

Владислав Кладницкий

Владислав Кладницкий

Композитор