WinkФильмыДевочка, хочешь сниматься в кино?Актёры и съёмочная группа фильма «Девочка, хочешь сниматься в кино?»
Актёры и съёмочная группа фильма «Девочка, хочешь сниматься в кино?»
Режиссёры
Актёры
АктрисаИнга
Марина Бугакова
АктёрВасилий Прокофьевич
Николай Волков мл.
АктрисаВиктория Сергеевна
Татьяна Кислярова
АктрисаВера Федоровна
Ада Роговцева
Актёррежиссер Павел
Валентин Гафт
Актрисамама Инги
Любовь Виролайнен
Актрисамать Веры
Любовь Соколова
АктрисаЛёлька
Марина Трегубович
Актрисамалярша
Наталия Четверикова
Актёрпрохожий