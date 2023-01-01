Николай Волков мл.

Биография

Николай Волков – актер, телережиссер, педагог. Годы жизни: 1934 – 2003. Кавалер ордена Дружбы Народов, заслуженный (1972), народный (1989) артист России. На фестивале «Киношок» в 2000 году получил премию как лучший актер страны. После окончания художественного училища работал на телевидении в Одессе. Желание стать актером пересилило: в 1962 году он получает диплом Щукинского училища и долгожданную работу в Театре на Малой Бронной. Театральные роли Волкова многочисленны и значительны. Он участвует во всех постановках Анатолия Эфроса, и публика спешит в театр персонально на Волкова. У других режиссеров актер играет Сенеку и Клима Самгина, Талейрана и Тень отца Гамлета. Вскоре актера приглашают в кино. Фильмы с Волковым снимаются один за другим, иногда по 4-5 проектов в год. Кинематографическая популярность актера зашкаливает. Не играя главных героев, он остается узнаваемым и любимым. Роль Эрвина Кина в телесериале о разведчике Отто Штирлице становится для артиста звездной. За участие в работе над фильмом ему вручается орден. Сниматься в кино актер продолжает до конца жизни, одинаково хорошо исполняя главные, второстепенные и эпизодические роли.