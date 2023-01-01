Сицилианская защита
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Сицилианская защита

Сицилианская защита (фильм, 1980) смотреть онлайн бесплатно

9.31980, Сицилианская защита
Криминал86 мин18+

Сюжет

В автофургоне «Кондитерские изделия» работниками милиции обнаружена уникальная люстра XVIII века, которую преступники намеревались переправить за границу. До самой развязки сюжета главный преступник остается неизвестен. Однако ясна его тактика, основанная на приеме «сицилианской защиты» - обороны путем нападения...

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Криминал

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.2 IMDb