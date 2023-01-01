Сицилианская защита (фильм, 1980) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В автофургоне «Кондитерские изделия» работниками милиции обнаружена уникальная люстра XVIII века, которую преступники намеревались переправить за границу. До самой развязки сюжета главный преступник остается неизвестен. Однако ясна его тактика, основанная на приеме «сицилианской защиты» - о�бороны путем нападения...



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