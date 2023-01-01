Сицилианская защита (фильм, 1980) смотреть онлайн бесплатно
9.31980, Сицилианская защита
Криминал86 мин18+
Сюжет
В автофургоне «Кондитерские изделия» работниками милиции обнаружена уникальная люстра XVIII века, которую преступники намеревались переправить за границу. До самой развязки сюжета главный преступник остается неизвестен. Однако ясна его тактика, основанная на приеме «сицилианской защиты» - о�бороны путем нападения...
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Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ИУРежиссёр
Игорь
Усов
- НВАктёр
Николай
Волков мл.
- Актёр
Александр
Абдулов
- НПАктриса
Надежда
Павлова
- АСАктёр
Александр
Самойлов
- ТКАктриса
Татьяна
Канаева
- Актёр
Владлен
Давыдов
- АИАктёр
Артем
Иноземцев
- ЮБАктёр
Юрий
Башков
- Актёр
Александр
Пашутин
- ВКАктёр
Валерий
Кузин
- ЮПСценарист
Юзеф
Принцев
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Ставрогина
- ВЖХудожница
Валентина
Жук
- ВИОператор
Владимир
Иванов