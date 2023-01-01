Биография

Надежда Павлова — артистка балета СССР и России, занималась педагогической деятельностью. На международном конкурсе балерин в Москве в 1973 году получила Гран-при. Обладательница премии Ленинского комсомола, Народная артистка Советского Союза. Родилась в Чебоксарах 15 мая 1956 года. Путь в хореографии Надежда начала в 7 лет — посещала местный кружок. Со 2-го класса перешла в хореографическое училище. Во время учебы часто участвовала в спектаклях на сцене театра. Также участвовала в гастролях. В 15 лет балерина получила первую награду за достижения в этом виде искусства. Выступала по СССР и в других странах. В 1984 году окончила ГИТИС. Артистка работала солисткой театра в городе Пермь. Позже перешла в Большой театр, где также солировала. В ее репертуар входили роли в постановках «Щелкунчик», «Спартак», «Ромео и Джульетта» и других. В 90-е занимала должность руководителя труппы театра, при этом выступая на сцене. Надежда Павлова неоднократно снималась в кино — она танцевала в фильмах «Дочери Отчизны», «Поэмы» и других. О балерине снято несколько художественных и документальных картин, а также написаны книги.