Биография

Владлен Давыдов — советский и российский актер, член Национальной академии кинематографических искусств. В творческой копилке Давыдова сразу три премии: Государственная и две Сталинские, а также был награжден несколькими орденами и Благодарственным письмом Президента РФ. Родился Владлен Давыдов в январе 1924 года в московской семье. С раннего детства будущий актер увлекался театром. Он смотрел все постановки МХАТа и даже написал статью в «Пионерскую правду» об одном из спектаклей. Естественно, он видел себя студентом только МХАТовской студии. Его мечта сбылась. Учился юноша на курсе Раевского, в 1947 году получил долгожданный диплом и начал выступать на сцене любимого театра. На его счету несколько десятков персонажей, как в классических, так и в современных постановках. Первая же роль Давыдова в кино принесла ему 1-ю Сталинскую премию. Он сыграл роль советского офицера в киноленте «Встреча на Эльбе», вышедшей на широкие экраны в 1949 году. Следующим фильмом Владлена Давыдова были знаменитые «Кубанские казаки». Фильмография актера обширна. Здесь и «Табачный капитан», и «ТАСС уполномочен заявить», и «Тайны дворцовых переворотов», и многие-многие другие известные картины.