Табачный капитан (фильм, 1972) смотреть онлайн бесплатно
9.31972, Табачный капитан
Мюзикл, Комедия81 мин18+
О фильме
Музыкальная историческая комедия из эпохи Петра I. Нерадивого боярского сына царь посылает в Голландию учиться морскому делу. Но в науках преуспевает не знатный недоросль, а его крепостной холоп. Он-то и становится офицером по возвращении в Россию.
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СтранаСССР
ЖанрКомедия, Исторический, Мюзикл
КачествоSD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ИУРежиссёр
Игорь
Усов
- Актёр
Владлен
Давыдов
- Актриса
Наталья
Фатеева
- НТАктёр
Николай
Трофимов
- СФАктёр
Сергей
Филиппов
- Актриса
Людмила
Гурченко
- Актёр
Георгий
Вицин
- ЕШАктёр
Евгений
Шапин
- Актёр
Виктор
Кривонос
- МПАктриса
Марина
Полицеймако
- ЕААктриса
Елена
Андерегг
- ВВСценарист
Владимир
Воробьев
- АТПродюсер
А.
Тарасов
- АДАктёр дубляжа
Александр
Демьяненко
- ВЖХудожница
Валентина
Жук
- МПМонтажёр
Мария
Пен
- АДОператор
Александр
Дибривный
- ИЦКомпозитор
Игорь
Цветков