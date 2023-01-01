Табачный капитан
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Табачный капитан

Табачный капитан (фильм, 1972) смотреть онлайн бесплатно

9.31972, Табачный капитан
Мюзикл, Комедия81 мин18+

О фильме

Музыкальная историческая комедия из эпохи Петра I. Нерадивого боярского сына царь посылает в Голландию учиться морскому делу. Но в науках преуспевает не знатный недоросль, а его крепостной холоп. Он-то и становится офицером по возвращении в Россию.

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Страна
СССР
Жанр
Комедия, Исторический, Мюзикл
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Табачный капитан»