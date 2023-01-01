Табачный капитан (фильм, 1972) смотреть онлайн бесплатно

Музыкальная историческая комедия из эпохи Петра I. Нерадивого боярского сына царь посылает в Голландию учиться морскому делу. Но в науках преуспевает не знатный недоросль, а его крепостной холоп. Он-то и становится офицером по возвращении в Россию.



Табачный капитан смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.