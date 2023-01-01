Биография

Виктор Кривонос – российский и советский актер кино и театра, также широко известен как певец. Родился в УССР в городе Львове 17 мая 1946 года. Имеет почетное звание народного артиста РФ. С детских лет хотел связать свою судьбу с искусством. Окончив школу, год проработал на львовском заводе, однако вскоре принял решение поступать в театральный институт. Перебравшись в Ленинград, подал документы в ЛГИТМиК, куда был успешно зачислен. Еще во время учебы в вузе получил место в труппе Ленинградского театра музыкальной комедии, на сцене которого и были сыграны первые серьезные роли Виктора Кривоноса. Появился в таких спектаклях, как «Алые паруса», «Фраскита», «Венские встречи», и множестве других. Свою частную жизнь предпочитает не афишировать. Спустя несколько лет работы в театре Кривонос дебютировал и на экране, снявшись в советской картине «Табачный капитан», вышедшей в 1972 году. После этого принял участие в нескольких телеспектаклях. Известность принесли Виктору Кривоносу фильмы «Труффальдино из Бергамо» и «Как в старом кино». После распада СССР время от времени снимается в российских сериалах. Построил успешную музыкальную карьеру, прославившись не только как актер мюзиклов, но и как исполнитель современной песни. Кроме того, вокал Виктора Кривоноса прозвучал в нескольких мультфильмах и музыкальных фильмах.