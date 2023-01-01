Новогодние приключения Маши и Вити (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Скептичный Витя и мечтательница Маша спасают Снегурочку в канун Нового года в музыкальной сказке с участием Михаила Боярского.
Подготовка к школьному празднованию Нового года оборачивается для младшеклассников Маши и Вити настоящим противостоянием с Кащеем Бессмертным. Злодей похитил Снегурочку для собственного праздника, и Деду Морозу не справиться без помощи главных героев. Теперь школьникам придется отправиться в волшебный мир и встретиться с приспешниками коварного Кащея. Но, придерживаясь наставлений доброго Деда Мороза и опираясь на помощь новых друзей, они обязательно добьются успеха.
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Информация
СтранаСССР
КачествоSD
ЖанрыСемейные, Кино для детей, Фэнтези
Рейтинг
- ИУРежиссёр
Игорь
Усов
- ИБАктриса
Ирина
Борисова
- Актёр
Михаил
Боярский
- Актёр
Николай
Боярский
- ВКАктриса
Валентина
Кособуцкая
- ЮНАктёр
Юрий
Нахратов
- Актёр
Георгий
Штиль
- НСАктриса
Наталья
Симонова
- Актёр
Борис
Смолкин
- ВТАктриса
Вера
Титова
- ЛВАктриса
Любовь
Виролайнен
- ПФСценарист
Павел
Финн
- ОГПродюсер
Олег
Гумберто
- Актёр дубляжа
Виктор
Кривонос
- НТХудожница
Наталия
Тореева
- СИОператор
Семен
Иванов
- ГГКомпозитор
Геннадий
Гладков