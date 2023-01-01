Новогодние приключения Маши и Вити (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Скептичный Витя и мечтательница Маша спасают Снегурочку в канун Нового года в музыкальной сказке с участием Михаила Боярского.



Подготовка к школьному празднованию Нового года оборачивается для младшеклассников Маши и Вити настоящим противостоянием с Кащеем Бессмертным. Злодей похитил Снегурочку для собственного праздника, и Деду Морозу не справиться без помощи главных героев. Теперь школьникам придется отправиться в волшебный мир и встретиться с приспешниками коварного Кащея. Но, придерживаясь наставлений доброго Деда Мороза и опираясь на помощь новых друзей, они обязательно добьются успеха.



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