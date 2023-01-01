Биография

Борис Смолкин – актер кино и театра. Родился в городе Ленинграде 2 марта 1948 года. Имеет почетное звание заслуженного артиста РФ, полученное в 1999 году. Еще в школьные годы будущий актер занимался в театральном кружке и посещал театральную студию. Окончив школу, поступил в РГИСИ, выпустившись из которого, получил работу в Театре музыкальной комедии. Свою первую роль Борис Смолкин сыграл в 1967 году в киноленте «Фокусник», но следующие несколько лет был занят в основном на сцене ленинградского театра комедий «Четвертая стена». Востребованность в кино пришла к актеру уже в 1970-х годах. Состоял в браке с актрисой Марией Кузнецовой, имеет сына Владимира. Вторым браком Смолкин женат на концертмейстере Светлане Смолкиной, с которой воспитывают сына Глеба. Всего в послужном списке актера несколько десятков ролей в фильмах и сериалах. К самым известным из них можно отнести такие проекты, как «Свадьба Кречинского», «Труффальдино из Бергамо», «Улицы разбитых фонарей». Настоящую же популярность принес Борису Смолкину сериал «Моя прекрасная няня», где актер запомнился аудитории по роли неунывающего дворецкого. В настоящее время активно играет в кино и театре, является преподавателем актерского мастерства в Балтийском институте. Озвучил и продублировал около полусотни иностранных фильмов и мультфильмов, голос Смолкина звучит в таких известных лентах, как «Звездные войны», «Лило и Стич», «В поисках Немо».