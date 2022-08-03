Маша
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Маша

Маша (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

8.52012, Маша
Мелодрама90 мин18+

О фильме

Что такое женское счастье?.. Для Маши – сын и работа. Именно им она и посвятила свою жизнь, забыв про все остальное. Маша — старший научный сотрудник института Биологического Синтеза, кандидат химико-биологических наук и, одновременно, репетитор. Ее сын в выпускном классе и активно готовится к ЕГЭ, что приносит Маше лишь дополнительных переживаний: если сын провалит экзамен, то его заберут в армию.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Маша»