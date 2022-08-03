О фильме
Что такое женское счастье?.. Для Маши – сын и работа. Именно им она и посвятила свою жизнь, забыв про все остальное. Маша — старший научный сотрудник института Биологического Синтеза, кандидат химико-биологических наук и, одновременно, репетитор. Ее сын в выпускном классе и активно готовится к ЕГЭ, что приносит Маше лишь дополнительных переживаний: если сын провалит экзамен, то его заберут в армию.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.9 IMDb
- АПРежиссёр
Алексей
Праздников
- ОЛАктриса
Ольга
Ломоносова
- Актёр
Евгений
Пронин
- АМАктёр
Алексей
Мышинский
- НБАктриса
Наталья
Бурмистрова
- Актриса
Екатерина
Васильева
- Актёр
Борис
Смолкин
- ОКАктриса
Ольга
Кирсанова-Миропольская
- ТСАктриса
Татьяна
Самарина
- ПКАктриса
Полина
Красавина
- ЕКАктриса
Елена
Кошевая
- НПСценарист
Наталия
Портнова
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ЕГПродюсер
Евгений
Григорьев
- НГПродюсер
Надежда
Гришина
- Продюсер
Ольга
Кочеткова
- АГАктриса дубляжа
Аглая
Гершова
- МИХудожница
Марина
Ивлева
- АЗХудожник
Андрей
Зайцев
- АНМонтажёр
Александр
Нахабцев
- АВОператор
Андрей
Воробьев
- ЛИКомпозитор
Леонид
Иновлоцкий