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Алексей Праздников
Алексей Праздников

Алексей Праздников

Карьера
Режиссёр
Дата рождения
20 июля 1963 г. (61 год)

Биография

Российский режиссер Алексей Праздников известен телезрителям прежде всего по сериалам. Он снял несколько эпизодов «Маросейки, 12», а также мини-сериал «Не было бы счастья», который заслужил особую любовь фанатов. Алексей – режиссер по образованию, окончил ЛГИТМиК по соответствующей специальности. Безраздельно преданный своей профессии, он начал снимать еще в институте. Мастер концентрирует внимание на своей работе и практически не говорит о личной жизни. В интервью и коротких диалогах с журналистами он рассказывает преимущественно о творчестве, которому посвящает очень много времени. О близких и друзьях режиссер предпочитает молчать. Первый фильма Алексея Праздникова – это короткометражка «История болезни». Картина вышла в начале 90-х и сразу же привлекла внимание телезрителей и критиков. Для работ Праздникова характерны внимание к деталям, глубокое понимание жизни, интерес к психологии. Режиссер снял более 20 произведений, среди них немало сериалов и мини-сериалов: «Литейный, 4», «Олюшка», «Все к лучшему». Зрители любят работы Праздникова и всегда с нетерпением ожидают нового фильма или следующего эпизода.

Фильмография

Режиссёр