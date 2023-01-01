Биография

Российский режиссер Алексей Праздников известен телезрителям прежде всего по сериалам. Он снял несколько эпизодов «Маросейки, 12», а также мини-сериал «Не было бы счастья», который заслужил особую любовь фанатов. Алексей – режиссер по образованию, окончил ЛГИТМиК по соответствующей специальности. Безраздельно преданный своей профессии, он начал снимать еще в институте. Мастер концентрирует внимание на своей работе и практически не говорит о личной жизни. В интервью и коротких диалогах с журналистами он рассказывает преимущественно о творчестве, которому посвящает очень много времени. О близких и друзьях режиссер предпочитает молчать. Первый фильма Алексея Праздникова – это короткометражка «История болезни». Картина вышла в начале 90-х и сразу же привлекла внимание телезрителей и критиков. Для работ Праздникова характерны внимание к деталям, глубокое понимание жизни, интерес к психологии. Режиссер снял более 20 произведений, среди них немало сериалов и мини-сериалов: «Литейный, 4», «Олюшка», «Все к лучшему». Зрители любят работы Праздникова и всегда с нетерпением ожидают нового фильма или следующего эпизода.