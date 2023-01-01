Будь со мной всегда
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Будь со мной всегда
9.12013, Будь со мной всегда 1 сезон
Мелодрамы12+

Будь со мной всегда (сериал, 2013) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Говорят, что студенческая дружба самая крепкая и чистая. В эту истину верила и юная Аня, когда доверяла все свои секреты коварной и завистливой Светке. Но так вышло, что Аня понравилась Мише, которого Светка «присмотрела» для себя. Став невольной разлучницей (Аня поначалу на Мишу и смотреть не хотела), девушка навлекла на себя самую черную зависть подруги.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Будь со мной всегда»

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