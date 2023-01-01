Биография

Алексей Яровенко — актер кино, телевидения и театра. Родился в Минске 23 августа 1987 года. В юношестве мечтал стать спортсменом и профессионально играл в футбол. После школы поступил в технический вуз, где учился на инженера по автоматизации, и записался в театральную студию. Это был поворотный момент для артиста — он рискнул и прошел отбор в Белорусскую государственную академию искусств. После получения диплома служил в Театре имени Янки Купалы, в Национальном академическом театре русской драмы Леси Украинки. Фильмография Алексея Яровенко насчитывает более 25 работ. Его можно увидеть в таких сериалах, как «Самый лучший муж», «В созвездии Стрельца», «Кумир», «Тайна Марии», «Крепостная», «Сила любви», «Укради меня».