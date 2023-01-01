Укради меня
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Укради меня

Укради меня (сериал, 2013) смотреть онлайн бесплатно

8.82013, Укради меня 1 сезон
Драмы, Мини-сериалы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Агнии 19 лет, и никто не называет ее иначе как «эта несносная дочка босса». Действительно: ее отец, директор солидной фирмы, страшно избаловал своего единственного ребенка. И теперь от капризов доченьки страдает и сам отец, и все окружающие. Агния не знает слова «нет», и когда отец вдруг отказывается удовлетворить ее очередную блажь и купить ей квартиру, девушка придумывает необычный способ «выбить» деньги.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Укради меня»

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