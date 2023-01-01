Алёна Ивченко

Биография

Алена Ивченко – актриса театра, кино и дубляжа, обладательница театральной премии «Чайка» в номинации «Самая обольстительная женщина» (2000). Фильмография ее на данный момент насчитывает уже более 100 проектов. В их числе не только роли в российских фильмах и сериалах, но и дублирование известных зарубежных кинолент, озвучивание мультфильмов. Родилась Алена в 1974 году в интеллигентной семье в Минске. В детстве пробовала себя в художественной акробатике, училась играть на фортепиано. Затем увлеклась театром и перевелась в школу с соответствующим уклоном, открывшуюся в то время в нынешней столице Беларуси. В 1996 году окончила ВТУ им. Б. В. Щукина (курс Ю. Шлыкова) и стала актрисой московского театра Et Cetera. Особенно запомнилась театральным зрителям Алена Ивченко в роли Елены Андреевны в постановке «Дядя Ваня», в образе Порции в спектакле «Шейлок». Про личную жизнь актрисы известно мало: в своем Инстаграме она делится с подписчиками в основном рабочими моментами. В кино дебютировала в 1991 году. Наиболее значимые кинопроекты на творческом пути Алены Ивченко – фильмы «Золото Югры», «Формула зеро», «Государыня и разбойник». Ее голос знаком поклонникам лент «Люди Икс», «Белоснежка и охотник», «Седьмой сын», «Форсаж-8».