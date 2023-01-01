Я лечу
Wink
Сериалы
Я лечу

Я лечу (сериал, 2008) смотреть онлайн

9.32008, Я лечу 1 сезон
Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В основе сериала лежат истории взаимоотношений студентов, пациентов и врачей-преподавателей. Из веселых и легкомысленных студентов герои превращаются в опытных профессионалов. Все события сериала зрители воспринимают через судьбу главной героини – Леры Чеховой. Двигателем сюжета и главной мотивацией Лериных поступков служит болезнь ее младшего брата, первая любовь и профессиональное становление.

Все сезоны сериала Я лечу смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Я лечу»

Всё