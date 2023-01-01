Биография

Александр Роднянский — продюсер кино и телевидения, режиссер, сценарист. Родился в Киеве 2 июля 1961 года. Вырос в творческой семье, его мама была директором студии «Контакт», а отец работал главным инженером студии «Укркинохроника». После школы поступил в институт кино и телевидения, осваивал профессию режиссера. В середине 1990-х создал канал «1+1», где занимал должность генпродюсера, а уже в 2004 году возглавил холдинг «СТС Медиа». Тогда же стал главой попечительского совета фестиваля «Кинотавр», был членом жюри на Берлинале. Первые работы Александра Роднянского, включая фильмы «Усталые города» и «Миссия Рауля Валенберга», получили ряд международных и российских наград. Фильмография кинодеятеля насчитывает более 140 картин. Роднянский выступил продюсером таких громких проектов, как «Водитель для Веры», «Нелюбовь», «Елена», также под его руководством свет увидели сериалы «Папины дочки», «Не родись красивой», «Маргоша», «Кадетство», «6 кадров», «Слава богу, ты пришел!», «Я лечу».