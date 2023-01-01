Александр Роднянский
- Карьера
- Продюсер
- Дата рождения
- 2 июля 1961 г. (63 года)
Биография
Александр Роднянский — продюсер кино и телевидения, режиссер, сценарист. Родился в Киеве 2 июля 1961 года. Вырос в творческой семье, его мама была директором студии «Контакт», а отец работал главным инженером студии «Укркинохроника». После школы поступил в институт кино и телевидения, осваивал профессию режиссера. В середине 1990-х создал канал «1+1», где занимал должность генпродюсера, а уже в 2004 году возглавил холдинг «СТС Медиа». Тогда же стал главой попечительского совета фестиваля «Кинотавр», был членом жюри на Берлинале. Первые работы Александра Роднянского, включая фильмы «Усталые города» и «Миссия Рауля Валенберга», получили ряд международных и российских наград. Фильмография кинодеятеля насчитывает более 140 картин. Роднянский выступил продюсером таких громких проектов, как «Водитель для Веры», «Нелюбовь», «Елена», также под его руководством свет увидели сериалы «Папины дочки», «Не родись красивой», «Маргоша», «Кадетство», «6 кадров», «Слава богу, ты пришел!», «Я лечу».
Фильмография
Продюсер
- 7.5
Мама, я дома2021, 104 мин
- 6.7
Разжимая кулаки2021, 96 мин
- 9.2
Дуэлянт2016, 104 мин
- 5.6
Потеряшки2014
- 8.5
Мачете убивает2013, 103 мин
- 9.2
Сталинград2013, 125 минБесплатно
- 7.6
Обитаемый остров. Планета Саракш2012, 119 минБесплатно
- 8.2
Обитаемый остров. Схватка2009, 102 минБесплатно
- 9.2
Кремлевские курсанты2009
- 8.2
Обитаемый остров2008, 116 минБесплатно
- 9.4
Я лечу2008
- 9.1
Ранетки2008
- 7.7
Сваха2007
- 9.3
Папины дочки2007
- 8.4
Май2007, 94 мин
- 9.0
Питер FM2006, 84 мин
- 7.9
Кружовник2006, 93 мин
- 9.4
Кадетство2006
- 8.1
ЖАRА2006, 94 минБесплатно
- 9.5
9 рота2005, 134 минБесплатно