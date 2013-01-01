Мачете убивает (фильм, 2013) смотреть онлайн
8.52013, Machete Kills
Боевики, Комедии103 мин18+
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Сюжет
Правительство США вербует Мачете для миссии, которую не под силу выполнить простому смертному. Мачете предстоит прорваться в Мексику, чтобы схватить безумного лидера карательного отряда и эксцентричного миллиардера, торгующего оружием .Тот, в свою очередь, стремиться начать войну планетарного масштаба и запустить смертельно опасное оружие в космос. И только Мачете может предотвратить этот глобальный хаос.
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Информация
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Роберт
Родригес
- Актёр
Дэнни
Трехо
- Актриса
Мишель
Родригес
- Актриса
Эмбер
Хёрд
- Актёр
Демиан
Бичир
- Актёр
Мэл
Гибсон
- Актриса
София
Вергара
- Актёр
Чарли
Шин
- Актриса
Леди
Гага
- Актриса
Алекса
ПенаВега
- Актёр
Антонио
Бандерас
- Сценарист
Роберт
Родригес
- МРСценарист
Марсель
Родригес
- Продюсер
Роберт
Родригес
- Продюсер
Рик
Шварц
- СБПродюсер
Сергей
Беспалов
- Продюсер
Александр
Роднянский
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чонишвили
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- ДХХудожник
Дэвид
Хэк
- Монтажёр
Роберт
Родригес
- РРМонтажёр
Ребекка
Родригес
- Оператор
Роберт
Родригес
- КТКомпозитор
Карл
Тиль
- Композитор
Роберт
Родригес