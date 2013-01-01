Мачете убивает
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Мачете убивает

Мачете убивает (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.52013, Machete Kills
Боевики, Комедии103 мин18+
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Сюжет

Правительство США вербует Мачете для миссии, которую не под силу выполнить простому смертному. Мачете предстоит прорваться в Мексику, чтобы схватить безумного лидера карательного отряда и эксцентричного миллиардера, торгующего оружием .Тот, в свою очередь, стремиться начать войну планетарного масштаба и запустить смертельно опасное оружие в космос. И только Мачете может предотвратить этот глобальный хаос.

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Информация

Страна
Россия, США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Боевики

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мачете убивает»

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