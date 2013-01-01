Мачете убивает (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Правительство США вербует Мачете для миссии, которую не под силу выполнить простому смертному. Мачете предстоит прорваться в Мексику, чтобы схватить безумного лидера карательного отряда и эксцентричного миллиардера, торгующего оружием .Тот, в свою очередь, стремиться начать войну планетарного масштаба и запустить смертельно опасное оружие в космос. И только Мачете может предотвратить этот глобальный хаос.



Мачете убивает смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.