Биография

Мишель Родригес — актриса кино и телевидения. Родилась в Сан-Антонио 12 июля 1978 года. В детстве успела пожить в Доминиканской Республике и в Пуэрто-Рико. В школе будущая артистка училась плохо, из-за чего ее часто отчисляли. Получив так называемый аттестат зрелости, поступила на курсы сценаристов и режиссеров. В 2000 году прошла кастинг на главную роль в малобюджетной драме «Женские бои». В последствии фильм получил приз молодежного жюри Каннского кинофестиваля. Сегодня фильмография Мишель Родригес насчитывает 50 работ. Ее можно встретить в картинах «Обитель зла», «Аватар», «Форсаж», «Вдовы», «Мачете», «Мачете убивает». Также сыграла роль Аны-Люсии Кортес в сериале «Остаться в живых».