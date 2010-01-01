Мачете (фильм, 2010) смотреть онлайн
8.52010, Machete
Боевики100 мин18+
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Сюжет
Во время покушения на сенатора опытный наемник Мачете обнаружил, что находится на мушке у снайпера. С трудом избежав смерти, он узнает, что его подставили собственные наниматели, теперь его цель - отомстить предателям.
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Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Этан
Маникис
- Режиссёр
Роберт
Родригес
- Актёр
Дэнни
Трехо
- Актриса
Джессика
Альба
- Актриса
Мишель
Родригес
- Актёр
Джефф
Фэйи
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- Актёр
Стивен
Сигал
- Актёр
Чич
Марин
- Актёр
Дон
Джонсон
- Актёр
Шей
Уигэм
- Актриса
Линдси
Лохан
- Сценарист
Роберт
Родригес
- АРСценарист
Альваро
Родригес
- Продюсер
Роберт
Родригес
- Продюсер
Рик
Шварц
- Продюсер
Ашок
Амритрадж
- Продюсер
Элизабет
Авеллан
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чонишвили
- МБАктёр дубляжа
Михаил
Белякович
- ЕВАктриса дубляжа
Екатерина
Виноградова
- Актриса дубляжа
Инна
Королёва
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- ББХудожник
Барт
Браун
- РРМонтажёр
Ребекка
Родригес
- Монтажёр
Роберт
Родригес
- ДЛОператор
Джимми
Линдси