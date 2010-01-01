Мачете (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Во время покушения на сенатора опытный наемник Мачете обнаружил, что находится на мушке у снайпера. С трудом избежав смерти, он узнает, что его подставили собственные наниматели, теперь его цель - отомстить предателям.



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