Биография

Американский режиссер Роберт Родригес прославился динамичными фильмами с непредсказуемыми поворотами сюжета. В арсенале Родригеса есть как фильмы для детской аудитории, так и мрачные триллеры. Биография Роберта Родригеса могла бы стать основой для одного из его фильмов. Простой паренек из многодетной семьи, выросший в Техасе, с юных лет мечтал о кинематографе. В возрасте 21 года Родригесу удалось заработать несколько тысяч долларов, испытывая на себе действие новых медикаментов. Деньги были потрачены на съемки короткометражного фильма «Музыкант». Режиссер продемонстрировал дебютную работу руководству голливудской студии и получил от нее настоящий бюджет на создание полнометражной картины по мотивам «Музыканта». «Отчаянный» вышел в 1995 году и сделал Антонио Бандераса и Сальму Хайек популярными актерами, а Родригеса – востребованным режиссером. Список фильмов Роберта Родригеса стал быстро расти. Режиссер поучаствовал в коллективном творческом проекте «Четыре комнаты», запустил успешную франшизу «Дети шпионов» и снял культовую ленту «От заката до рассвета». Позже Родригес добавил в свою фильмографию такие громкие проекты, как «Город грехов», «Мачете» и сериал «От заката до рассвета».