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Роберт Родригес
Роберт Родригес

Роберт Родригес

Robert Rodriguez

Карьера
Режиссёр, Сценарист, Продюсер, Монтажёр, Оператор, Композитор
Дата рождения
20 июня 1968 г. (56 лет)

Биография

Американский режиссер Роберт Родригес прославился динамичными фильмами с непредсказуемыми поворотами сюжета. В арсенале Родригеса есть как фильмы для детской аудитории, так и мрачные триллеры. Биография Роберта Родригеса могла бы стать основой для одного из его фильмов. Простой паренек из многодетной семьи, выросший в Техасе, с юных лет мечтал о кинематографе. В возрасте 21 года Родригесу удалось заработать несколько тысяч долларов, испытывая на себе действие новых медикаментов. Деньги были потрачены на съемки короткометражного фильма «Музыкант». Режиссер продемонстрировал дебютную работу руководству голливудской студии и получил от нее настоящий бюджет на создание полнометражной картины по мотивам «Музыканта». «Отчаянный» вышел в 1995 году и сделал Антонио Бандераса и Сальму Хайек популярными актерами, а Родригеса – востребованным режиссером. Список фильмов Роберта Родригеса стал быстро расти. Режиссер поучаствовал в коллективном творческом проекте «Четыре комнаты», запустил успешную франшизу «Дети шпионов» и снял культовую ленту «От заката до рассвета». Позже Родригес добавил в свою фильмографию такие громкие проекты, как «Город грехов», «Мачете» и сериал «От заката до рассвета».

Фильмография

Режиссёр

Сценарист

Продюсер

Монтажёр

Оператор

Композитор