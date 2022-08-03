UglyDolls. Куклы с характером (фильм, 2019) смотреть онлайн
Забракованные на производстве куклы ищут способ найти хозяина в Большом Мире — анимационное приключение о принятии себя. Мокси — мягкая розовая кукла без переднего зуба, которая живет в Агливилле. Каждый день она с нетерпением ждет ребенка, который выберет именно ее. Но все игрушки, которые обитают в этом городе, были выброшены на свалку за брак. В попытке понять, как попасть в Большой Мир к людям, Мокси и ее друзья оказываются в Институте Совершенства, которым управляет коварный Лу. Тут каждая игрушка проходит серию строжайших тестов, которые и определяют, достойна ли она оказаться в руках человека. Лу делает вид, что собирается помочь новеньким, но на самом деле хочет их унизить. К чему это приведет, расскажет мультфильм «UglyDolls.
СтранаКитай, Канада, США
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Время83 мин / 01:23
7.8 КиноПоиск
5.2 IMDb
- Режиссёр
Келли
Эсбёри
- Актриса
Келли
Кларксон
- Актёр
Ник
Джонас
- Актриса
Жанель
Моне
- Актёр
Блейк
Шелтон
- Актёр
Питбуль
- ГИАктёр
Габриэль
Иглесиас
- ВСАктриса
Ванда
Сайкс
- ВЛАктёр
Ван
Лихом
- БРАктриса
Биби
Рекса
- ЭРСценарист
Эрика
Ривинойя
- ДХСценарист
Дэвид
Хорват
- Продюсер
Джейн
Хартвелл
- Продюсер
Роберт
Родригес
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- ФЛАктёр дубляжа
Филипп
Лебедев
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- КЛКомпозитор
Кристофер
Леннерц