UglyDolls. Куклы с характером (фильм, 2019) смотреть онлайн

Забракованные на производстве куклы ищут способ найти хозяина в Большом Мире — анимационное приключение о принятии себя. Мокси — мягкая розовая кукла без переднего зуба, которая живет в Агливилле. Каждый день она с нетерпением ждет ребенка, который выберет именно ее. Но все игрушки, которые обитают в этом городе, были выброшены на свалку за брак. В попытке понять, как попасть в Большой Мир к людям, Мокси и ее друзья оказываются в Институте Совершенства, которым управляет коварный Лу. Тут каждая игрушка проходит серию строжайших тестов, которые и определяют, достойна ли она оказаться в руках человека. Лу делает вид, что собирается помочь новеньким, но на самом деле хочет их унизить. К чему это приведет, расскажет мультфильм «UglyDolls.

