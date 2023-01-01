Биография

Питбуль — американский рэпер, певец, автор песен, музыкальный продюсер и актер. Родился в Майями, штат Флорида, США, 15 января 1981 года. Армандо Кристиан Перес происходит из семьи кубинских эмигрантов. По этой причине он с ранних лет выступал для кубинской диаспоры, читая стихи на испанском языке. В юношестве Армандо находился под большим влиянием локального музыкального жанра Miami bass, который позже назовет источником вдохновения для треков. Творчество музыканта он сам описывает как результат воздействия «плавильного котла Майями» из разных культур и жанров. Песня Питбуля «Oye» выступила саундтреком к фильму «Двойной форсаж». Также артист снялся в фильме «Кровавые деньги» и участвовал в озвучании мультфильмов «Эпик» и «Uglydolls. Куклы с характером».