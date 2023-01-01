Биография

Филипп Лебедев — актер, артист озвучивания. Родился в 1990 году. Рос одаренным ребенком, предпочитая игру на гитаре систематическим занятиям в музыкальной школе. В младшем школьном возрасте попал на съемочную площадку. Первая роль Лебедева — Слава в кинопритче Карена Шахназарова «День полнолуния». Актерский опыт и музыкальность привели юношу на сцену. После окончания театрального института в 2012 году поступил в театр Андрея Щукина. После первой роли в кино сотрудничества с кинематографистами не прекращал. Также Филипп Лебедев озвучивает иностранных актеров и иногда даже поет за них. На его счету уже около 130 фильмов.