WinkФилипп Лебедев
Филипп Лебедев
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 15 июля 1990 г. (34 года)
Биография
Филипп Лебедев — актер, артист озвучивания. Родился в 1990 году. Рос одаренным ребенком, предпочитая игру на гитаре систематическим занятиям в музыкальной школе. В младшем школьном возрасте попал на съемочную площадку. Первая роль Лебедева — Слава в кинопритче Карена Шахназарова «День полнолуния». Актерский опыт и музыкальность привели юношу на сцену. После окончания театрального института в 2012 году поступил в театр Андрея Щукина. После первой роли в кино сотрудничества с кинематографистами не прекращал. Также Филипп Лебедев озвучивает иностранных актеров и иногда даже поет за них. На его счету уже около 130 фильмов.
Фильмография
Актёр дубляжа
- 9.1
Рок дог 3: Битва за бит2022, 83 мин
- 8.1
В пасти океана2021, 87 мин
- 8.4
Пылающее море2021, 101 мин
- 9.0
Пиноккио. Правдивая история2021, 90 мин
- 8.1
Час истины2020, 110 мин
- 8.9
Царство2019, 128 мин
- 7.1
Звонок. Последняя глава2019, 94 минБесплатно
- 8.4
Страшные истории для рассказа в темноте2019, 103 минБесплатно
- 8.3
Мужчины со слабостями2019, 102 мин
- 8.7
Венеция зовет2019, 89 минБесплатно
- 6.7
Солнцестояние. Режиссерская версия2019, 163 мин
- 9.5
Ип Ман 4: Финал2019, 100 мин
- 7.7
Голый романтик2019, 97 мин
- 7.4
Красивый мальчик2018, 115 мин
- 8.1
Разлом2018, 103 мин
- 8.5
Обитель теней2017, 106 мин
- 9.0
Космос между нами2017, 115 минБесплатно
- 9.5
Ип Ман 32015, 100 мин